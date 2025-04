Im Zuge der Ortskernsanierung soll ein neuer Fußgängerüberweg in Überauchen entstehen. Das hat der Gemeinderat Brigachtal beschlossen.

Der Gemeinderat beschloss für die Ortskernsanierung Überauchen einen vorgezogenen Fußgängerüberweg zu bauen.

Dieser zusätzliche Fußgängerüberweg soll im Bereich des betreuten Wohnens ein gefahrloses Überqueren der Bondelstraße hin zur neuen Ortsmitte ermöglichen.

Ortsbaumeister Patrick Lutz erläuterte in der Gemeinderatsitzung, dass im Zuge einer Verkehrsschau im vergangenen Jahr ein zusätzlicher Fußgängerüberweg notwendig sei. Bürgermeister Michael Schmitt ergänzte, dass die gewünschte Ampelanlage von den Behörden abgelehnt wurde.

Patrick Lutz erläuterte, dass fünf Angebote eingegangen seien, von denen vier zur Wertung zugelassen wurden. Die günstigste Bieterin sei die Firma Oberer Garten- und Landschaftsbau aus Sulz, die mit 36 943 Euro rund 8500 Euro über den berechneten Kosten liege. Sie erhielt von den Gemeinderäten den Auftrag, den Fußgängerüberweg zu bauen.

Straßenverkehrsamt zahlt das Fundament

Vom Straßenverkehrsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises werden die entstehenden Kosten für die Fundamentherstellung der Beschilderung des Fußgängerüberweges in Höhe von rund 2000 Euro übernommen, so dass für die Gemeinde Brigachtal Gesamtkosten von rund 35 000 Euro bleiben, so Lutz.

Von den drei ursprünglich ausgewiesenen Parkplätzen auf der rechten Seite werden für den neuen Fußgängerüberweg zwei Parkplätze weichen müssen, ein Parkplatz bleibt erhalten, so Lutz. Albrecht Sieber prangerte die Tatsache an, dass ursprünglich drei Parkplätze angelegt wurden und jetzt zwei wegfallen müssen an: „Ich war bei der ursprünglichen Planung gegen die drei Parkplätze und wurde überstimmt, jetzt kommen zwei weg, das tut weh“, betonte er.

Schmitt blickte zurück und erinnerte, dass man damals um einen Zebrastreifen gekämpft habe, der abgelehnt wurde, „deshalb bauten wir die drei Parkplätze“. Dann sei die Anlage Betreutes Wohnen gebaut worden, die der Gemeinde die Tür für die Überquerungshilfe öffnete, er habe sich das auch anders gewünscht, so Schmitt.

Damals alle Möglichkeiten ausgelotet

Olaf Faller betonte, er wolle vermeiden, dass ein falscher Eindruck entstehe durch die Wortmeldung von Sieber: „Wir haben damals alle Möglichkeiten für einen Überweg ausgelotet, der abgelehnt wurde, und danach die Parkplätze angelegt: „Wir haben alles richtig gemacht“, so Faller.