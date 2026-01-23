Ortskern Bösingen: Interesse an Sanierung hält sich noch in Grenzen

Mit staatlicher Förderung können städtebauliche, funktionale und gestalterische Mängel und Missstände an den Gebäuden im Bösinger Ortskern behoben werden.

In jüngster Sitzung hat das Gremium das städtebauliche Sanierungsgebiet „Ortskern Bösingen“ festgelegt und dafür die Satzung beschlossen. Im Ortsteil Herrenzimmern besteht mit dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Ortsmitte Herrenzimmern“ bereits ein Angebot zur Förderung privater und öffentlicher Vorhaben über das Landessanierungsprogramm.

Der überwiegende Teil des Ortsteils Bösingen liegt im Sanierungsgebiet. Hannah Walter von der beauftragten LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) aus Stuttgart sprach von einer Fläche von insgesamt 68 Hektar.

811 Fragebogen verschickt

Die Projektleiterin stellte die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen vor. Die Gebäude waren nur von außen begutachtet worden. Sieben Prozent der Liegenschaften waren ohne Mängel. Erkennbare Schäden wurden bei zwei Drittel der Immobilien festgestellt. Starke Mängel gab es bei 23 Prozent der Objekte.

An die Eigentümer waren insgesamt 811 Fragebögen versandt worden. 125 seien ausgefüllt zurückgekommen, hieß es. In knapp der Hälfte der Antworten war Interesse an Modernisierungsmaßnahmen bekundet worden. Als finanzielle Anreize kämen entweder eine Zuschussgewährung oder eine Steuervergünstigung über eine Sonderabschreibung in Betracht. Der Schwerpunkt liege auf den privaten Eigentümern, betreffe jedoch auch gemeindeeigene Gebäude, betonte Bürgermeister Peter Schuster.

Er zählte beispielhaft das Rathaus, das Wendelinusheim sowie das Lehrschwimmbad auf. Das Neuordnungskonzept, so der Schultes, zeige Lösungen auf und diene als planerische Grundlage für die anstehenden Sanierungsmaßnahmen.

Die Sanierungsziele

Projektleiterin Hannah Walter formulierte folgende Sanierungsziele: Aufwertung der bestehenden Gebäudesubstanz, Schaffung von neuem Wohnraum, Aufwertung des öffentlichen Raums, Sicherung und weiterer Ausbau der Infrastruktur, Verbesserung der verkehrlichen Situation und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie energetische Maßnahmen und Klimaschutz.

Für Montag, 23. März, ist zu diesem Thema eine Bürgerinformationsveranstaltung geplant.