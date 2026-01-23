Ortskern Bösingen: Interesse an Sanierung hält sich noch in Grenzen

Mit staatlicher Förderung können städtebauliche, funktionale und gestalterische Mängel und Missstände an den Gebäuden im Bösinger Ortskern behoben werden.
In jüngster Sitzung hat das Gremium das städtebauliche Sanierungsgebiet „Ortskern Bösingen“ festgelegt und dafür die Satzung beschlossen. Im Ortsteil Herrenzimmern besteht mit dem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Ortsmitte Herrenzimmern“ bereits ein Angebot zur Förderung privater und öffentlicher Vorhaben über das Landessanierungsprogramm.