Im Zuge der Truchtelfinger Ortskernsanierung sind auch die zentral gelegenen Schmiechabrücken überprüft worden. Derzeit sind es vier an der Zahl – aber das bleibt nicht so.

Ohne Debatte – die Zeit war weit fortgeschritten – hat der Albstädter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die städtische Sanierungsplanung für die drei bachnahen Straßen Truchtelfingens, die Mühlbachstraße, die Theophil-Wurm-Straße und die Pfarrhausstraße, abgesegnet.

In der Pfarrhausstraße werden die nicht ausgewiesenen, aber faktisch vorhandenen Querparkplätze partiell durch Längsparkplätze ersetzt, wodurch sich das Parkplatzangebot auf sechs verringert. Die Theophil-Wurm-Straße bekommt einen Gehweg auf der Nordseite und die Mühlbachstraße ein schmiechaseitig wasserdurchlässiges Rasenpflaster. Die Mauer am Bach soll saniert und der Hochwasserschutz im Rahmen der Möglichkeiten verbessert werden. Die begradigte Schmiecha wird derzeit auf beiden Seiten von sanierungsbedürftigen Betonwänden eingefasst; speziell auf dem rechten Ufer droht bereits bei zehnjährigen Hochwasserereignissen Überschwemmungsgefahr.

Und dann sind da noch die Brücken. Das Beurteilungsschema für den Zustand von Brücken weist sechs Kategorien auf, nämlich sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, nichtausreichend und ungenügend; nach Einschätzung der Ingenieure verdient von den vier untersuchten Schmiechabrücken allein die in der Quellenstraße das Prädikat „ausreichend“. Die Fußgängerbrücken auf Höhe der Theophil-Wurm-Straße und am Schmiechaknick haben die Note 3,5 erhalten, und das bedeutet bei Brücken bereits „ungenügend“. Die Autobrücke in der Pfarrhausbrücke wurde mit 3,3 benotet; „ausreichend“ im Sinne der Tabelle ist das nicht.

Noch ist sie asphaltiert – doch aus der Brücke in der Pfarrhausstraße soll ein Fußgängersteg werden. Foto: Kistner

Fünf alternative Vorschläge, wie man mit dieser Situation umgehen könnte, hatte die Stadt dem Gemeinderat vorgelegt; alle fünf kamen darin überein, dass die Brücke Quellenstraße dauerhaft fortbestehen und instandgehalten wird – und dass die Fußgängerbrücke am Bachknick ersatzlos entfernt werden kann.

Straßenbrücke wird durchFußgängersteg ersetzt

Bleiben die beiden anderen Brücken. Für die Fußgängerbrücke auf Höhe der Theophil-Wurm-Straße sah die erste, von der Stadt favorisierte Planungsvariante Zeitspiel vor: Sie soll so lange wie möglich erhalten und dann im Zuge der Erarbeitung einer Hochwasserkonzeption neu bewertet werden. Der Vorentwurf sieht einen Abriss der Bachmauer auf der rechten Schmiechaseite, also in der Lindenstraße vor; dafür soll die Uferbefestigung auf HQ-100-Niveau erhöht werden – HQ 100 bedeutet „hundertjähriges Hochwasser“. Das hat einen „Einstau“ an der Brücke zur Folge; sie soll deshalb, sobald sie als nicht mehr verkehrssicher eingestuft wird, abgerissen werden. Ersatzlos.

Unsere Empfehlung für Sie Alte Schule in Truchtelfingen An einen Abbruch ist nicht zu denken Die Alte Schule in Truchtelfingen soll verkauft werden. Das hat der Albstädter Gemeinderat beschlossen.

Und die Brücke Pfarrhausstraße? Wird für Kraftfahrzeuge gesperrt, danach bis zur Umsetzung einer Hochwasserschutzkonzeption als Fußgängerbrücke genutzt – und dann durch einen Fußgängersteg ersetzt.

Auch sie ist marode und ihre Zukunft ungewiss: die Fußgängerbrücke auf Höhe der Theophil-Wurm-Straße. Foto: Kistner

Die vier Alternativen wichen von diesem Vorschlag graduell ab; Ersatz für die Brücke Theophil-Wurm-Straße wurde ebenso erwogen wie der Verzicht auf einen Steg auf Höhe der Pfarrstraße. Die Stadt verspricht sich von Planungsvariante eins Kostenersparnis, einen ökologischen Mehrwert, Verkehrssicherheit und Planungsflexibilität – der Umstieg auf andere Varianten bleibt theoretisch möglich. Der Gemeinderat schloss sich dieser Sicht der Dinge an.