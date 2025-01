Ortsgschehen aufs Korn genommen: Das wurde in Steinach geschnurrt

Das wurde in Steinach geschnurrt

1 Beim „Schnurren“ wurde im SVS-Clubhaus einiges geboten bei den Beiträgen des närrischen Programms. Foto: Bauer

An sechs verschiedenen Stellen konnten Besucher beim fasnächtlichen „Schnurren“ ein närrisches Programm verfolgen. Im Clubhaus des SV Steinach machte die „Generation der Liebe“ auf sich aufmerksam. Aber auch die „Homberle-Frauen“ wussten mit ihren Betrachtungen zu gefallen.









Link kopiert



Sechs Schnurrgruppen hatten sich allerlei einfallen lassen, um mit ihren Programmen für einen ersten Höhepunkt in der Fasent zu sorgen. Das Stimmungsbarometer kletterte schon zu Beginn in allen sechs Schnurrlokalen (Tennisclubhaus, „Gühr“, „Adler“/Flößer, „Fläsche“, Narrenkeller und Clubhaus). Die Vorfreude auf beste Unterhaltung zeigte sich schon vor dem ersten Auftritt. Wer sich von den zahlreichen Besuchern für das Clubhaus entschieden hatte, wurde durch den Musikverein „Harmonie“ Steinach musikalisch in Alarmbereitschaft versetzt. Denn vor und zwischen den Auftritten schmetterte das Ensemble von Mathias Gronert einen Ohrwurm nach dem anderen. Rudolf „Ruddel“ Schmieder von der „Homberle-Bläch-Band“ trieb die Mädels und Jungs von der „Harmonie“ zur Höchstleistung.