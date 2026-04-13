Ortsgeschichte in Beuren: Sie wird ganz genau hinschauen

Hanne Grunert ist die neue Ortschronistin in Beuren. Das Interesse an der Geschichte und den lokalen Entwicklungen bringt sie auf jeden Fall mit für ihr künftige Aufgabe.
Als Hanne Grunert vor ziemlich genau 30 Jahren zum ersten Mal von der Bundesstraße 32 Richtung Beuren abbog, war da zunächst ein Moment des Zweifelns. Sie kann sich noch genau an ihren Gedanken „Wo kommen wir da hin?“ erinnern. Wenige Minuten später wich die Skepsis einer klaren Entscheidung. Beuren wird das neue Zuhause für sie und ihre Familie. Nach drei Jahrzehnten übernimmt Hanne Grunert nun eine wichtige Aufgabe in Hechingens kleinstem Teilort, sie wird neue Chronistin.