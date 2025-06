1 Das ehemalige Gasthaus Linde in der Kirchstraße 3 in Glatten wurde von der Gemeinde gekauft und wird abgerissen. Foto: Ade Die Gemeinde Glatten hat das ehemalige Gasthaus Linde erworben. Nach dem Abbruch will sie das Areal für die Ortsentwicklung nutzen.







Link kopiert



Das ehemalige Gasthaus Linde in der Kirchstraße 3 in Glatten wird abgerissen. Das Gebäude wurde von der Gemeinde erworben. Ein Zuschussbescheid über eine Zuwendung in Höhe von 59 960 Euro im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum liegt bereits vor. Die Gesamtkosten für den Abbruch beziffert Architekt Steffen Peter in einer Schätzung mit 178 446 Euro.