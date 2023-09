Das von einem Anwohner aufgrund der hohen Lärmwerte geforderte Tempolimit durch die Schömberger Ortsdurchfahrt kommt definitiv. Wann genau kann das Landratsamt allerdings noch nicht sagen.

Doch ganz sicher wird in absehbarer Zeit auf der Bundesstraße 27 in Schömberg ganztags Tempo 30 gelten. Bisher ist das nur zwischen 22 Uhr und 7 Uhr der Fall.

„Jetzt ist das Regierungspräsidium am Zug“

„Dem Schömberger Gemeinderat wurde immer wieder vorgeworfen, dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, was allerdings nicht der Fall ist. Jetzt ist das Regierungspräsidium am Zug“, stellte das Ratsmitglied Heiko Gerstenberger klar. „Diesbezüglich werden wir 2024 eine größere Informationsveranstaltung machen“, kündigte Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger an.

Tempo 30 rund um die Uhr würde ab dem Aufstellen der Verkehrszeichen gelten. Das erledigt demnächst die Straßenmeisterei.

Tempo 70 vor dem Ortschild nicht in naher Zunkunft

Die vom Schömberger Gemeinderat ebenso gewünschte Reduzierung der Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer schon vor dem Ortsschild wird allerdings in naher Zukunft noch nicht kommen: „Diesbezüglich müsste die Stadt Schömberg einen Antrag beim Landratsamt stellen“, erklärte die Pressesprecherin des Landratsamts, Marisa Hahn.

„Wir würden anschließlich verschiedenste Faktoren wie Lärmschutz, Überholvorgänge, Überholspur, Gefahrenlage und Rückstau abwägen.“ Letzten Endes könne eine Entscheidung aber nur durch Zustimmung des Regierungspräsidiums Tübingen erfolgen.

Grundlage dieser Entscheidung war der Lärmaktionsplan, über den der Schömberger Gemeinderat im Juli beraten hatte. Mit Mehrheit stimmte das Gremium der Reduzierung auf Tempo 30 ganztags auf der Bundesstraße 27 von Ortsschild zu Ortsschild zu. Die gewählten Bürgervertreter waren war sich allerdings einig, dass die einzig wirksame Maßnahme auf Dauer nur eine Ortsumfahrung sein könne.

Lärmreduzierter Straßenbelag frühestens ab 2028

Zudem soll der Straßenbelag auf Flüsterasphalt umgestellt werden: „Der Flüsterasphalt bringt mehr als eine Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 auf 30“, findet Gerstenberger.

„Der Flüsterasphalt soll in den nächsten fünf bis sechs Jahren kommen“, stelle Bürgermeister Sprenger in Aussicht. Dies sei auch den Firmen im Industriegebiet Nord ein Anliegen.

Zudem will der Gemeinderat vorhandene Schäden der Fahrbahn reparieren. „Hierbei sprechen wir in erster Linie von der Schweizer Straße, deren Fahrbahnzustand nicht mehr die beste ist, die aber täglich von 7000 Fahrzeugen befahren wird“, sagte Sprenger.

Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen beschloss der Schömberger Gemeinderat, dass der Entwurf des Lärmaktionsplans in der vorliegenden Form gebilligt und die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen wird.