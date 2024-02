Ortsdurchfahrt Laufen: Für zwei Trucks sind 5,50 Meter zu schmal

1 Die Einmündung der Steinberg- in die Balinger Straße und der westliche Alte Postplatz. Hier sollen Ersatzparkplätze entstehen. Foto: Stadt Albstadt

Jahrzehntelang war die Balinger Straße Laufens Ortsdurchfahrt, und der gesamte Durchgangsverkehr wälzte sich mitten durch das Dorf. Für die Dauer der Tunnelsanierung wird das wieder so – vorher muss aber noch gebaut werden.









Link kopiert



Wie die Laufener am Dienstagabend bei der Informationsveranstaltung des Regierungspräsidiums erfahren haben, werden sie die verkehrstechnische Hauptlast der Tunnelsanierung und Eyachbrückenerneuerung tragen müssen – die Planer in Tübingen und Albstadt haben sich bei der Güterabwägung gegen die Umleitung durch Margrethausen, Pfeffingen, Zillhausen, Stockenhausen und Dürrwangen und für die temporäre Rückkehr zu den Verhältnissen vor dem Laufener Tunnelbau entschieden – wobei das Verkehrsaufkommen damals noch nicht so hoch war wie heute.