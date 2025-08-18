Ortsdurchfahrt in Zwerenberg: Wann wird die Holperstrecke erneuert?

Die Ortsdurchfahrt in Zwerenberg ist in einem schlechten Zustand. Für die Sanierung zuständig ist der Landkreis. Wann hat dieser das Geld, um die Straße zu sanieren?

Friedrich Blaich, Bürger in Zwerenberg und ehemaliger langjähriger Gemeinderat, ist sauer wegen des Zustands der Ortsdurchfahrt (Schwarzwaldstraße) in Zwerenberg. Ihn ärgert die starke Unebenheit der Durchgangsstraße. Im vergangenen Jahr habe sich deshalb ein Teilnehmer am Triathlon bei einem Sturz eine schwere Schulterverletzung zugezogen, erinnert er sich.

Für den Sportler sei der Unfall sehr schmerzhaft gewesen, so Blaich. Außerdem habe dieser auf den Start wenige Wochen später bei einem internationalen Wettbewerb verzichten müssen. Immerhin: In diesem Jahr passierte beim Triathlon kein Unfall, berichtet Blaich im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ohren klingen nachts

Stärker als Autofahrer würden neben Radfahrern Landwirte auf ihren Traktoren die Straßenquerungen merken, die beim Verlegen der Glasfaserkabel gemacht worden seien, berichtet Blaich. „Und den Anliegern an der Schwarzwaldstraße, die bei der Einmündung des Wacholderwegs wohnen, wo der Unfall geschah, klingen die Schlaglöcher nachts in den Ohren. Wenn nämlich Lastwagen mit leeren Paletten durch den Ort fahren, gibt es regelmäßig starke Geräusche“, berichtet Blaich.

„Die Zwerenberger sind sich einig, dass es so nicht bleiben darf“, macht Blaich deutlich. „Es ist schön, dass der Ort mit Glasfaser versorgt ist“, fügt er hinzu. Trotzdem gibt es wegen des schlechten Zustands der Schwarzwaldstraße Unzufriedenheit in Zwerenberg. „Man ist der Meinung, dass so die ‚Baustelle‘ nicht hätte abgenommen werden dürfen oder dass ein Reklamationsgrund vorliegt und die Unebenheiten im Rahmen der Gewährleistung von der Baufirma beseitigt werden müssen“, fasst Blaich die Stimmung zusammen. Im Zusammenhang mit dem Bau eines Fußgängerüberweges hätte zumindest eine schadhafte Stelle geflickt werden können, so der Hinweis von Blaich.

Nicht verkehrsgefährdend

Das sieht das Landratsamt anders. Der Landkreis Calw baue zwar den Fußgängerüberweg in Zwerenberg, die neu asphaltierten Querungen aufgrund des Breitbandausbaus seien aber nicht verkehrsgefährdend, teilte Mara Müssle, Pressesprecherin des Landratsamtes Calw, nach Rücksprache mit der Fachabteilung Straßenbau und -verkehr mit. Vor dem Triathlon hätten die Verantwortlichen die gesamte Strecke begutachtet. „Die Ortsdurchfahrt Zwerenberg wurde nicht als Gefahrenbereich identifiziert“, so Müssle auf Nachfrage unserer Redaktion.

Und wie geht es mit der Ortsdurchfahrt in Zwerenberg weiter? Da macht Müssle zumindest für die nächste Zeit wenig Hoffnung. „Es gibt eine Vielzahl an Ortsdurchfahrten, die sich in einem wesentlich schlechteren Zustand befinden als die Ortsdurchfahrt Zwerenberg“, so Müssle.

Schwierige Haushaltslage

„Hinzu kommt die aktuell schwierige Situation der Haushalte der Landkreise in ganz Baden-Württemberg, die dieses und die kommenden Jahre wohl leider nur wenige Erhaltungsmaßnahmen ermöglichen wird“, nennt die Pressesprecherin als weiteren Grund. „Diesbezüglich kann kein Zeitpunkt in Aussicht gestellt werden, an dem die Ortsdurchfahrt Zwerenberg saniert werden kann“, bedauert Müssle.

Da die Ortsdurchfahrt Zwerenberg nicht zum Sanieren anstehe, gebe es derzeit auch keine Kostenschätzung, so Müssle.