Ortsdurchfahrt in Zwerenberg: Wann wird die Holperstrecke erneuert?

Die Ortsdurchfahrt in Zwerenberg ist in einem schlechten Zustand. Für die Sanierung zuständig ist der Landkreis. Wann hat dieser das Geld, um die Straße zu sanieren?
Friedrich Blaich, Bürger in Zwerenberg und ehemaliger langjähriger Gemeinderat, ist sauer wegen des Zustands der Ortsdurchfahrt (Schwarzwaldstraße) in Zwerenberg. Ihn ärgert die starke Unebenheit der Durchgangsstraße. Im vergangenen Jahr habe sich deshalb ein Teilnehmer am Triathlon bei einem Sturz eine schwere Schulterverletzung zugezogen, erinnert er sich.