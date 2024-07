Ortsdurchfahrt: In Rekordzeit rollt der Verkehr in Empfingen wieder

In Rekordzeit rollt der Verkehr in Empfingen wieder

1 Groß war der Andrang zur Eröffnung der sanierten Ortsdurchfahrt in Empfingen Foto: Herold Schwind

Mit knapp elf Monaten Bauzeit wurde das gesetzte Ziel der Fertigstellung der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Empfingen deutlich um drei Wochen unterboten. Die Beat-Parade 2024 kann somit über die neuen Straßen rollen und wird zur ersten Belastungsprobe.









Die Einbettung der Ortsdurchfahrtssanierung in Empfingen in das Zeitfenster der Beatparade 2023 und die Beatparade in 2024 war Fakt für die beteiligten Baufirmen und sie waren mit drei Wochen sogar noch deutlich früher fertig. Restarbeiten wie die Straßenmarkierungsarbeiten müssen allerdings noch im Nachgang erledigt werden.