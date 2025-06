Ortsdurchfahrt Haslach-Schnellingen: Feste Blitzer sorgen für Diskussion

1 Schnellinger Bürger beklagen, dass in der Ortsdurchfahrt zu schnell gefahren wird. Foto: Benz Ein Bürger kritisierte in der Sitzung des Sonderausschusses Schnellingen die Verkehrssituation.







Zur Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt Schnellingen meldete sich am Dienstag ein Bürger in der Sitzung des Sonderausschusses Schnellingen zu Wort. Er habe beobachtet, dass seit der Einrichtung der Ampelanlage am Bollenbacher Ei mehr Autos durch Schnellingen fahren – viele würden es ausnutzen, dass man dort inzwischen nicht mehr so lang stehen muss, um eine Lücke zum Einfädeln in den Verkehr auf der B 33 zu finden. „An der Masse kann man nichts ändern, aber an der Geschwindigkeit“, wandte sich der Bürger ans Gremium.