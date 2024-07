1 Der Gemeinderat bespricht die weitere Vorgehensweise bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Hammereisenbach. Foto: Markus Reutter

Der Gemeinderat diskutierte über das weitere Vorgehen bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Hammereisenbach. Zur Diskussion stand der neue Oberflächenbelag des Gehwegs, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und die Wasserleitungen.









Einmal mehr war die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Hammereisenbach Thema im Gemeinderat. Es ging um den Ausbau der Gehwege, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie Veränderungen bei der Wasserleitung in der Hauptstraße und in der Pulvermatte.