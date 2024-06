Ortsdurchfahrt Hammereisenbach: Bürger müssen mit Einschränkungen rechnen

1 Nun ist ein Vollausbau der Ortsdurchfahrt von Hammereisenbach vorgesehen. Damit verbunden sind beträchtliche Einschränkungen für den Verkehr. Foto: Markus Reutter

Die Ortsdurchfahrt von Hammereisenbach soll nun im Vollausbau saniert werden. Die Maßnahmen bringen erhebliche Einschränkungen mit sich. Darüber sollen nun die Einwohner von Hammereisenbach informiert werden.









Die Ortsdurchfahrt in Hammereisenbach muss saniert werden. Um die Bürger über den geplanten Vollausbau der Ortsdurchfahrt einschließlich des Gehwegausbaus zu informieren, lädt die Stadt am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Sommerberghalle ein. Die geplanten Maßnahmen bringen auch für die Einwohner eine Vollsperrung ab Anfang Juli mit sich.