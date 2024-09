Ortsdurchfahrt auf B 294: Neuer Blitzer in Schenkenzell steht – ist er schon scharf?

1 An der Ortsdurchfahrt Schenkenzell steht nun eine Blitzersäule. Foto: Niklas Ortmann

In Schenkenzell wird künftig wieder geblitzt: Der alte Starenkasten ist durch eine Blitzersäule ersetzt worden. Temposünder haben aktuell aber noch Glück.









Link kopiert



Der alte Starenkasten in Schenkenzell, der seit der Fahrbahnsanierung der B 294/462 ohnehin nicht mehr in Betrieb war, ist Geschichte: Anfang der Woche wurde die Anlage abgebaut und durch eine Blitzersäule ersetzt, wie es sie bereits etwa in Vorder- und Hinterlehengericht oder Alpirsbach gibt. An der Ortsdurchfahrt (Landstraße), auf der im entsprechenden Abschnitt Tempo 50 gilt, wird die Geschwindigkeit damit künftig mit Lasertechnologie überprüft.