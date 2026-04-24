Ortschschaftsrat Langenau: Ärger über Müllberge nach Grillparty

Bei den Bürgerfragen der jüngsten Ortschaftsratssitzung ärgerte sich ein Bewohner über das mangelnde Engagement der Behörden beim Hochwasserschutz. Er als Anlieger sagte: „Seit 2004 passiert nichts, das ist eine einzige Katastrophe. Das nächste Hochwasser kommt bestimmt“. Ortsvorsteherin Dinah Frey hatte ohnehin bei der Stadtverwaltung nachgefragt, es würden weitere Informationen bis Herbst erwartet.

Asiatische Hornisse Dirk Begger und Klaus Ingelfinger vom Imkerverein Schopfheim wurden als Referenten begrüsst. Beide präsentieren derzeit bei den Gemeindeverwaltungen die aktuellsten Informationen über die regionale Ausbreitung der invasiven Art der Asiatischen Hornisse. Diese ist auf dem Vormarsch entlang des Wiesentals, wo sie sich aufgrund der geografischen Beschaffenheit offenbar sehr wohlfühlt. Referent Ingelfinger sagte: „Mit ihrem unersättlichen Appetit als Allesfresser gibt es einen spürbaren Druck auf alle Insektenarten. Wir sehen die Entwicklung mit großer Sorge“. Es kann davon ausgegangen werden, daß durch ein „Altnest“ des vergangenen Jahres bis zu zehn neue Nester ermöglicht werden. Der in Schopfheimer wohnende Dirk Begger als erfahrener Imker berichtete bereits vom aktuellen Ausschwärmen der Insekten. Der Imkerverein Schopfheim hat nunmehr erste Zahlungen der Kommunen zur Beschaffung ihrer speziellen Arbeitsausstattung erhalten, teilweise wurden bereits Neuanschaffungen vorgenommen. Überwiegend wird die Einsatzzeit der Imker ab August in den „Sekundärnestern“ hoch in den Baumwipfeln beginnen. Nach der Frage eines Bürgers wurde auf Fragen aus Gefahrgründen dringend abgeraten, sich selbst um die Beseitigung eines Nestes auf seinem Grundstück zu kümmern. Ins eigene Ermessen wurde die Aufstellung eines „Locktopfs“ zum Einfangen der Insekten gestellt.

Es wurde empfohlen, bei der Entdeckung von Nestern den offiziellen Meldeweg über die Meldeplattform der Landesanstalt für Umwelt (www.lubw.baden-wuerttemberg.de) zu nehmen oder den örtlichen Imkerverein zu unterrichten. Der Langenauer Ortschaftsrat beabsichtigt, auf dem öffentlichen Whats-App Kanal den aktuellen Flyer zu veröffentlichen.

Fangstatistik

Der Fischwasserpächter der Kleinen Wiese, Wolf-Dieter Hänßler, berichtete in der Sitzung vom Besatz von 1700 kleinen Bachforellen mit einer Länge von rund zwölf Zentimetern. Diese wurden im vergangenen Frühling eingesetzt. Wenige Tage nach dem Besatz seien an der Strecke der Kleinen Wiese unter Naturschutz stehende Gänsesegler und Kormorane aufgetaucht, die sich offenbar viele der jungen Forellen einverleibt hätten. Eine Bejagung oder Vergrämung, insbesonders des Kormorans, sei im bewohnten Gebiet nicht möglich und auch nicht erlaubt. Ihm selbst und zwei weiteren Jahreskarten-Inhabern war so übers Jahr der Fang von lediglich 31 Forellen möglich.

Grillstelle Löwenzahnstadion

Eine Grillparty am vergangenen Wochenende sei absolut aus dem Ruder gelaufen und habe nicht nur mit hinterlassenen Müllbergen geendet. Eine erforderliche Anmeldung der Veranstalter bei der Ortsverwaltung war nicht erfolgt. Spaziergänger meldeten den Anblick am Montag Morgen bei der Ortsverwaltung, der Werkhof musste aufräumen und die Sitzbänke und Tische per Hochdruckreiniger säubern. Der Fischwasserpächter Wolf-Dieter Hänßler beschwerte sich über die Notdurften der Gäste, die in unmittelbarer Umgebung am Gewässerufer hinterlassen werden. Als Pächter habe er die Aufgabe, hier den Rasen zu pflegen und zu mähen. Er regte an, den Gästen nach einer Kautionszahlung die Toilettenbenutzung in der Löwenzahlhalle zu ermöglichen oder eine andere entsprechende Möglichkeit der Erleichterung zu schaffen. Dinah Frey teilte mit, dass dies aus mehreren Gründen nicht möglich sei. Vielmehr bliebe der Ortsverwaltung nichts übrig, als an die Vernunft der Gäste zu appellieren, die ihren Müll auch wieder mitnehmen sollten. Als letzten Ausweg gebe es nu die Möglichkeit, den Grillplatz zu entfernen. Die Ortschaftsräte wünschten sich die intensivere Bestreifung der Polizei, zumal sich hinter der Löwenzahnhalle auch ein krimineller „Hotspot“ entwickelt habe. Ortschaftsrat Sprich wusste aus schlechter Erfahrung, dass die Grundstimmung der Grillgäste bei Ansprechen auf gutes Verhalten oftmals aggressiv sei. Die häufige Anwesenheit der Polizei sei hier das einzig effektive Gegenmittel.

Über die Sanierung des Fisch-Brunnens vor dem Rathaus wird noch berichtet.