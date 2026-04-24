Ortschschaftsrat Langenau: Ärger über Müllberge nach Grillparty

Hochwasserschutz, die Asiatische Hornisse, die Fangstatistik und die Müllberge bei der Grillstelle beim Löwenzahnstadion waren Themen der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Langenau.
Bei den Bürgerfragen der jüngsten Ortschaftsratssitzung ärgerte sich ein Bewohner über das mangelnde Engagement der Behörden beim Hochwasserschutz. Er als Anlieger sagte: „Seit 2004 passiert nichts, das ist eine einzige Katastrophe. Das nächste Hochwasser kommt bestimmt“. Ortsvorsteherin Dinah Frey hatte ohnehin bei der Stadtverwaltung nachgefragt, es würden weitere Informationen bis Herbst erwartet.