Ergebnis des Ortschecks: Schramberger schämen sich für Dreck in der Stadt

Schramberger Gespräche CDU-Politiker Wolfgang Bosbach spricht im Bärensaal

Er ist bekannt aus vielen Jahren in der Politik und zudem aus diversen TV-Formaten: CDU-Politiker und Jurist Wolfgang Bosbach (72) wird am Dienstag, 18. Februar, ab 18 Uhr im Bärensaal in Schramberg zu Gast sein.