Ortschaftsvorsteherin berichtet: So wurde der Münchweierer Friedhof modernisiert

1 Ettenheims Bauhofleiter Markus Ohnemus (links), Münchweiers Ortsvorsteherin Charlotte Götz und Gärtnermeister Stefan Geppert beim aktuellen gärtnergepflegten Grabfeld. Dieses soll bald erweitert werden. Foto: Hiller

Die Bestattungsformen haben sich im Laufe der Jahre verändert: Statt wie zuvor Reihengräber sind nun pflegeärmere Grabformen gefragt. In Münchweier hat der Ortschaftsrat diesem Wandel Rechnung getragen.









„Die Gestaltung der Friedhöfe liegt in der Kompetenz der Ortsteile“, betont Münchweiers Ortsvorsteherin Charlotte Götz. Und besonders in Münchweier habe sich der Ortschaftsrat viele Gedanken gemacht, wie man den Friedhof umgestalten könnte. Allein in den vergangenen Jahren fünf bis sechs Jahren wurden Zehntausende Euro investiert, erläutert sie beim Presserundgang. So flossen alleine 70 000 Euro in die Pflasterung der Wege, gut erkennbar an der rosa Steinen. Auch die mehr als 200 Jahre alte Friedhofsmauer von 1822 wurde renoviert. Die Wasserleitungen wurden ebenfalls jüngst erneuert und verlaufen nun komplett über städtischen Grund.