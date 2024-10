Ortschaftstag in Lautlingen

1 In schlechtem Zustand ist der Lautlinger Tartanplatz – zum Leidwesen der Ehrenamtlichen und Aktiven in den Vereinen. Foto: Horst Schweizer

Zahlreiche Lautlinger haben am letzten der sechs Albstädter Ortschaftstage die Verwaltungsspitze auf dem Rundgang durch ihren Stadtteil begleitet und der Ortschaftsratssitzung beigewohnt. Sie hielten – wie zuvor die Laufener – mit Kritik nicht hinterm Berg.









Ähnlich wie in den anderen Ortschaften war auch in Lautlingen das Bürgerinteresse groß wie selten zuvor – die Gruppe, die am Montagnachmittag durch den Ort zog, war, Bürgermeister, Amtsleiter und Ortschaftsräte eingeschlossen, 45 Köpfe stark.