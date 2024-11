Ortschaftsratssitzung: Ziehen Flüchtlinge ins ehemalige Waldmössinger Pfarrhaus?

1 Die Stadtverwaltung möchte im ehemaligen Pfarrhaus Waldmössingens Flüchtlinge unterbringen, während der Ortschaftsrat die Räume lieber den Vereinen zur Verfügung stellen würde. Foto: Herzog

Die vorgesehene Nutzung des ehemaligen Pfarrhauses als Anschlussunterbringung von Flüchtlingen stößt in der Bevölkerung und im Ortschaftsrat auf heftigen Widerstand.









Ziemlich eng war es am Montagabend im Tagungsraum der Ortsverwaltung. Zahlreiche Bürger waren wegen diesem heiklen Thema in die Sitzung des Ortschaftsrats gekommen. Bereits in der Einwohnerfragestunde entzündete sich eine hitzige Debatte zwischen ihnen, Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und Ortsvorsteher Reiner Ullrich (siehe Bericht unten).