Ortschaftsratssitzung in Bräunlingen

1 Der Ortschaftsrat findet, dass es auf dem Friedhof Sitzbänke braucht. Foto: Rainer Bombardi

Bei der Ortschaftsratssitzung in Bräunlingen-Unterbränd standen einige Themen auf der Agenda. Unter anderem befasste sich diese auch mit dem Tourismus.









Der Tourismus hat in Unterbränd einen hohen Stellenwert. Daher rückt der Ortschaftsrat das Thema regelmäßig in den Fokus. Jüngstes Beispiel sind die Anmeldungen für den Haushalt 2025, in dem sich einige Mittel im Kontext mit dem Tourismus wiederfinden.