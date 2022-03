1 Die neuen Pachtverträge in Vöhringen und Wittershausen sorgen für Unmut. Wegen des Klärungs- und Gesprächsbedarfs wurde jetzt die Entscheidung im Ortschaftsrat Wittershausen vertagt. Foto: Natureimmortal – stock.adobe.com

Bei der ersten Sitzung des Jahres befasste sich der Ortschaftsrat Wittershausen mit der Jagdverpachtung für die nächsten sechs Jahre und einer Neufassung der Satzung der Jagdgenossenschaft Vöhringen.















Vöhringen-Wittershausen - Als Zuhörer verfolgten potenzielle Jagdpächter sowie die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen CDU Andrea Kopp und FWV Axel Plocher die Diskussion. Auch bei der Gemeinderatssitzung am 7. März steht das Thema auf der Tagesordnung.

Da die laufende Pachtperiode aller Jagdbögen in Vöhringen und Wittershausen am 31. März endet, steht eine Neuverpachtung an. Die Bewerbungsfrist endete am 4. März. Die nächste Jagdgenossenschaftsversammlung aller Eigentümer, deren Feld- und Waldgrundstücke im gemeinschaftlichen Jagdbezirk liegen, findet nichtöffentlich am 10. März statt.

Über die Vergabe der Verpachtung für den Jagdbogen III (Wittershausen) entscheidet laut Eingemeindungsvertrag der Ortschaftsrat. Ein Teil der bisherigen Pächtergemeinschaft bewarb sich erneut. Für alle drei Jagdbögen bekundeten weitere Bewerber Interesse.

Pachtzeit reduziert, Pachtpreis erhöht

Im Vorfeld hatte die Gemeinde einen neuen Jagdpachtvertrag laut Maßgabe des neuen Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes (JWMG) entworfen. Ortsvorsteherin Kerstin Jauch erläuterte die wesentlichen Änderungspunkte. Die Pachtzeit werde von bisher neun auf sechs Jahre reduziert, was dem Mindesttagungsrhythmus der Jagdversammlung entspreche. Der Pachtpreis je Hektar Waldfläche werde auf neun Euro erhöht. Außerdem gebe es Änderungen bei der Verhütung und Regelung von Wildschäden sowie beim Verbissschutz. Jauch stellte fest, dass die Wildschäden durch Schwarzwild gestiegen seien.

Laut Beschlussvorschlag war geplant, dass Ortschafts- und Gemeinderat zustimmend vom neuen Jagdpachtvertragsentwurf Kenntnis nehmen und den Bürgermeister mit der Zustimmung zur Jagdgenossenschaftssatzung beauftragen. Ferner sollte die Verwaltung der Jagdgenossenschaft, die Zustimmung der Jagdgenossen am 10. März vorausgesetzt, auch künftig erst auf den Gemeinderat übertragen werden und von diesem auf den Bürgermeister.

"Man muss beide Seiten sehen"

Da die Jagdpächter zum Teil signalisiert hätten, die neuen Pachtverträge nicht unterschreiben zu wollen, schlug Jauch einen Gesprächstermin zwischen Verwaltung, Pachtbewerbern und Gemeinderat noch vor der Jagdgenossenschaftsversammlung vor.

"Wir waren sehr verwundert über das kürzlich eingegangene Schreiben der Jagdpächter und die Schärfe des Schreibens", äußerte sich Bürgermeister Stefan Hammer leicht verschnupft. Die Verwaltung habe sich in der Vergangenheit für die Anliegen der Jägerschaft stets zugänglich gezeigt und mannigfaltige Verbesserungen auf deren Anregung ins Schriftwerk aufgenommen.

Hammer warnte das Gremium davor, einseitig Partei zu ergreifen. Man müsse beide Seiten sehen und die einzelnen Punkte differenziert betrachten. Manche könnten entkräftet werden oder seien von den Verfassern des Schreibens schlichtweg falsch dargestellt.

Terminliches Ziel nicht mehr zu schaffen?

Mit den neuen Unterlagen habe man den Beteiligten eine Diskussionsgrundlage an die Hand gegeben. Vertragliche Inhalte würden nicht in öffentlicher Sitzung diskutiert, aber "wir sind im einen oder anderen Punkt gesprächsbereit", stellte Hammer in Aussicht. Für den Folgetag der Sitzung kündigte er ein Einladungsschreiben des Rathauses mit Terminvorschlag an die Jagdpächter an, um eine Einigung zu erzielen.

Andreas Haberer merkte an, dass Ortschaftsräte und potenzielle Jagdpächter die von der Verwaltung vorgelegten Unterlagen nicht als Entwurf, sondern Aufforderung zur Unterschrift verstanden hätten und das terminliche Ziel der Neuverpachtung zum 1. April wohl nicht mehr zu schaffen sei.

Als Übergangslösung schlug er vor, für die Jagdpächter Begehungsscheine auszustellen, um den Termindruck zu verringern. Hammer schien eher den ursprünglichen Terminplan mit nahtloser Neuverpachtung zu verfolgen. Er zog in Erwägung, den verbleibenden Gesprächsbedarf im Gemeinderat nach dem Gespräch mit den potenziellen Jagdpächtern per Videositzung zu klären.

Walter Kolb sprach von einem relativ komplexen Thema, mit dem sich der Ortschaftsrat recht kurzfristig auseinandersetzen müsse. Helmut Maier konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Jagdpächter auf einen Vertrag bewerben würden, dessen endgültige Fassung sie noch gar nicht kennen würden. Dies habe zu Unruhe und Hektik geführt. Er hätte sich gewünscht, die neuen Pachtverträge wären mit ein paar Wochen Vorlauf erstellt worden. Der Ortschaftsrat einigte sich auf den Vorschlag von Jauch und vertagte das Thema.