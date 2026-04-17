Ortschaftsrat Wiechs: Sanierung der Silberrankstraße wird eingefroren

Die Halteverbote für Elterntaxis in der Silberrankstraße, die Standorte von Mülleimern sowie Infrastrukturprojekte waren Thema im Ortschaftsrat in Wiechs.
Bei der jüngsten Wiechser Ortschaftsratssitzung erkundigte sich ein Bürger, inwieweit die stundenweise Halteverbote in der Silberrankstraße Bestand habe. Seiner Meinung nach seien diese überflüssig. Ortsvorsteher Götz Wiese verwies auf das Ziesl des Halteverbots: die Silberrankstraße zu Betriebszeiten von Grundschule und Kindergarten verkehrssicherer zu machen. Das Feedback aller Beteiligten habe ergeben, dass die temporäre Parkverbotsituation positiv bewertet wurde und die Situation so belassen werden kann. Dies wurde Anfang des Jahres von der Ordnungsbehörde als dauerhafte Einrichtung beschlossen.