Ortschaftsrat Wiechs: Sanierung der Silberrankstraße wird eingefroren

Die Halteverbote für Elterntaxis in der Silberrankstraße, die Standorte von Mülleimern sowie Infrastrukturprojekte waren Thema im Ortschaftsrat in Wiechs.

Bei der jüngsten Wiechser Ortschaftsratssitzung erkundigte sich ein Bürger, inwieweit die stundenweise Halteverbote in der Silberrankstraße Bestand habe. Seiner Meinung nach seien diese überflüssig. Ortsvorsteher Götz Wiese verwies auf das Ziesl des Halteverbots: die Silberrankstraße zu Betriebszeiten von Grundschule und Kindergarten verkehrssicherer zu machen. Das Feedback aller Beteiligten habe ergeben, dass die temporäre Parkverbotsituation positiv bewertet wurde und die Situation so belassen werden kann. Dies wurde Anfang des Jahres von der Ordnungsbehörde als dauerhafte Einrichtung beschlossen.

Ferner bemängelte der Bürger, dass sich beim neu eröffneten Spielplatz in der Rathausstraße im oberen Teil keine Sitzgelegenheiten befänden. Ortsvorsteher Wiese entgegnete, dass deren Aufstellung geplant sei.

In der Fragestunde der Ortschaftsräte erkundigte sich Arne Wagner nach dem Lichtschein einer Straßenlaterne an der Bachtalstraße, die von Gebüsch nahezu eingewachsen sei. Götz Wiese empfahl, den Eigentümer auf den Missstand anzusprechen, ehe weitergehende ordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen werden.

Ortschaftsrat Ralf Reinbold erkundigte sich nach dem Fehlen von öffentlichen Mülleimern in Richtung Hohe Flum, wogegen im Bereich des Hochbehälters mehrere Mülleimer vorhanden seien. Auch wurde von den Ortschaftsräten das Einwerfen von Hundekot-Beuteln mit entsprechender Geruchsbelästigung in den Mülleimer an der Bushaltestelle in der Ortsmitte kritisiert. Die Ortschaftsräte wollen weitere Informationen sammeln und sich bei der nächsten Sitzung weiter beraten.

Infrastrukturprojekte

Zu einigen Infrastrukturprojekten, die für die Aufnahme im Flächennutzungsplan anzumelden waren, liegen Zwischenergebnisse vor. Im Falle der Sanierung der Silberrankstraße wird laut Ortsvorsteher Wiese in diesem Jahr „kein Stein angefasst“. Grund sind fehlende Finanz- und Personalressourcen. Der Planungsstatus wurde von der Verwaltung „eingefroren“, eine Einbahnstraßenbeschilderung wird beauftragt.

Bezüglich der Überdachung der Halle und Sanierung der Grundschule werden derzeit Offerten eingeholt, Ziel sei der Start zur Sanierung im dritten Quartal 2026.

Bei der Sanierung des Spielplatzes beim Rathaus wurde das Budget tatsächlich um rund 13.000 Euro zugunsten der Investitionspauschale unterschritten. In Sachen Glasfaserausbau in Wiechs wurden zwei Info-Veranstaltungen durchgeführt.

Aussichtspunkt Hohe Flum

Für die erwünschte Erstellung eines offiziellen Grillplatzes auf der Hohen Flum wurde vom Landratsamt beschieden, dass dort bereits ein offizieller Grillplatz im Bereich des Turms bestehe. Die Räte gingen jedoch davon aus, dass es sich um eine von Benutzern selbstgefertigte Grillstelle handelt. Jedenfalls will man die „Gunst der Stunde“ nutzen, um die Grillstelle im Flächennutzungsplan aufnehmen zu lassen, und diese kontinuierlich „ertüchtigen“.

Auch gab es Neuigkeiten zur erwünschten Sanierung des Hohe Flum-Turms als weitaus schönster Aussichtspunkt im Wiesental: Für die Sanierung der Aussichtsplattform mit Dach, Brüstung, Abdichtung wurden Kosten in Höhe von rund 62.000 Euro ermittelt, weitere Maßnahmen sind in dem Betrag nicht enthalten.

Am Rathaus wird von Naturenergie im zweiten Quartal eine E-Ladesäule mit zwei Anschlussmöglichkeiten erstellt.