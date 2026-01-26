Ortschaftsrat Wiechs: Parken ausdrücklich erlaubt
Elterntaxistand in Wiechs Foto: Christoph Schennen

Eltern können in Wiechs ihr Kind zur Schule oder in den Kindergarten bringen und ihr Fahrzeug für kurze Zeit in unmittelbarer Nähe zu beiden Einrichtungen abstellen.

Im Ortschaftsrat Wiechs wurde deutlich wie wichtig die beiden Elterntaxistände rund um die Schule und den Kindergarten sind. „Sie befinden sich nicht auf einem klassischen Parkplatz“, wie Ortsvorsteher Götz Wiese auf Anfrage mitteilt, „sondern sind in Form von ausgewiesenen Haltezonen entlang der Silberrankstraße und der Katzenlohstraße eingerichtet worden.“ Die eine liegt in der Kapellenstraße direkt unterhalb des Kindergartens, die andere in der Katzenlohstraße, direkt nach der Einbiegung von der Silberrankstraße.

 

Beide Zonen sind mit dem Verkehrszeichen „Eingeschränktes Halteverbot“ beschildert, ergänzt mit dem Zusatz „Elterntaxi – werktags 7 bis 9 Uhr und 12 bis 14 Uhr“. Die Parkflächen sind von 7 bis 9 und von 12 bis 14 Uhr für die Eltern reserviert.

Wiese sagt: „In diesen Zeitfenstern dürfen Eltern dort halten, um ihre Kinder aussteigen zu lassen oder – insbesondere im Kindergarten – auch kurz zu begleiten. Das Parken ist in dieser Zeit ausdrücklich erlaubt, auch länger als drei Minuten, sofern es zum Bringen der Kinder dient.“

Die maximale Parkdauer beträgt 15 Minuten. „Leider gab es vereinzelt Missverständnisse“, so Wiese weiter. „Manche Eltern haben das Schild so interpretiert, dass dort gerade in den genannten Zeiten nicht gehalten werden darf, was natürlich genau das Gegenteil der Absicht ist“, berichtete er.

 