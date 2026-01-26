Ortschaftsrat Wiechs: Parken ausdrücklich erlaubt

1 Elterntaxistand in Wiechs Foto: Christoph Schennen Eltern können in Wiechs ihr Kind zur Schule oder in den Kindergarten bringen und ihr Fahrzeug für kurze Zeit in unmittelbarer Nähe zu beiden Einrichtungen abstellen.







Im Ortschaftsrat Wiechs wurde deutlich wie wichtig die beiden Elterntaxistände rund um die Schule und den Kindergarten sind. „Sie befinden sich nicht auf einem klassischen Parkplatz“, wie Ortsvorsteher Götz Wiese auf Anfrage mitteilt, „sondern sind in Form von ausgewiesenen Haltezonen entlang der Silberrankstraße und der Katzenlohstraße eingerichtet worden.“ Die eine liegt in der Kapellenstraße direkt unterhalb des Kindergartens, die andere in der Katzenlohstraße, direkt nach der Einbiegung von der Silberrankstraße.