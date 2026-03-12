Ortschaftsrat Wiechs: Das Landratsamt lehnt eine Variantenprüfung ab

Die Radwegverbindung nach Rheinfelden, die Fortschreibung des Flächennutzungsplans sowie die Investitionsplanung der Stadt Schopfheim waren Thema im Ortschaftsrat Wiechs.
Über die Planung der Erstellung eines Geh- und Radwegs entlang der Kreisstraße K 6336 zwischen Nordschwaben und Wiechs wurde im Ortschaftsrat bereits mehrfach diskutiert. Es bestanden Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Landratsamt und dem Ortschaftsrat über die Trassenführung. Das Landratsamt favorisierte eine östliche Variante parallel zur Kreisstraße.