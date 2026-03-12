Ortschaftsrat Wiechs: Das Landratsamt lehnt eine Variantenprüfung ab

Über die Planung der Erstellung eines Geh- und Radwegs entlang der Kreisstraße K 6336 zwischen Nordschwaben und Wiechs wurde im Ortschaftsrat bereits mehrfach diskutiert. Es bestanden Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Landratsamt und dem Ortschaftsrat über die Trassenführung. Das Landratsamt favorisierte eine östliche Variante parallel zur Kreisstraße.

Die Ortschaftsräte waren anderer Meinung. Zwei Varianten hatte der Ortschaftsrat im vergangenen Jahr ausgearbeitet und dem Landratsamt vorgeschlagen. Entweder kann der Streckenverlauf vom Rebacker nach Querung der Kreisstraße in den bestehenden Weg Richtung Hohe Flum und von diesem nach einer weiteren Querung der Kreisstraße in Richtung Nordschwaben führen. Die weitere Variante des Ortschaftsrates belief sich damals ab dem Hotel Krone auf bestehenden Wirtschafts- und Wanderwegen direkt nach Minseln. Von dort aus müsste dann getrennt ein Radweg nach Nordschwaben angelegt werden.

Nunmehr antwortete das Landratsamt auf die Vorschläge. Demnach sei eine Variantenprüfung nicht vorgesehen, da sich das Projekt seit 2018 in Planung befindet, das Planfeststellungsverfahren befindet sich in Arbeit. Eine erneute Variantenprüfung würde einen erheblichen Rückschritt bedeuten und zusätzliche Planungskosten verursachen. Außerdem sei der geplante Radweg eine kreisstraßenbegleitende Maßnahme und Bestandteil des Radverkehrskonzeptes des Landkreises. Ebenfalls würden die Stadt Schopfheim und die Stadt Rheinfelden die geplante Trassenführung befürworten.

Das Landratsamt bot dem Ortschaftsrat an, eine Stellungnahme innerhalb der Offenlage der überarbeiteten Planungsunterlagen, voraussichtlich im Juni 2026, einzubringen.

Nach intensiver Diskussion entschied der Ortschaftsrat, als „Feed-Back“ dem Landratsamt zu signalisieren, dass man mit dem Bescheid weder einverstanden noch zufrieden sei. Der Rat behielt sich vor, das Thema im Rahmen der angekündigten Offenlage der Planungsunterlagen erneut zu beraten.

Einrichtungen in Wiechs im Flächennutzungsplan

Die Stadt Schopfheim arbeitet derzeit an der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP). Hier wurden die Ortsteile gebeten, Maßnahmen im Bereich Freizeit, Naherholung und Infrastruktur zu benennen, die im FNP dargestellt werden können. Die Ortschaftsräte plädierten über die Aufnahme von zwei Grillplätzen, darunter der Grillstelle am Höhlibach im Bereich „Im Rebgärtle“ beim Tennisplatz. Eine weitere Grillstelle könne man sich auf der Fläche beim Hochbehälter vorstellen. Auch zwei Autoparkplätze wollten die Ortschaftsräte in den FNP aufgenommen wissen, darunter den Wanderparkplatz bei der Hohe Flum Ost, der allerdings in Privatbesitz ist. Ebenfalls wurde für die Aufnahme des Parkplatzes auf dem Weg Richtung Dossenbach im Gewann „Hohe Birk“ plädiert. Die Räte regten ferner an, grundsätzlich die Ideen aus dem ISEK (Integrierten Stadtentwicklungskonzept) einfließen zu lassen.

Investitionsplanung der Stadt Schopfheim

Zum Status der Infrastrukturprojekte für Wiechs gehört die Silberrankstraße, deren Sanierung ansteht. Die Umsetzung der Bauabschnitte sei abhängig von den verfügbaren Haushaltsmitteln. Für die Investitionspauschale von Wiechs sei im Haushalt ein Betrag von 14.500 Euro vorgesehen, der aber noch nicht freigegeben ist. Die Ersparnisse aus den Vorjahren sind davon nicht betroffen und stehen weiter zur Verfügung.