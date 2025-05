1 In der Unteren Dorfstraße sind Raser unterwegs. Foto: Eyckeler Im Ortschaftsrat machten die Räte ihrem Ärger über Raser in der Unteren Dorfstraße Luft. Ortsvorsteher Schneider will sich ans Verkehrsamt wenden.







Sie sind laut, sie sind schnell und damit eine erhebliche Gefahr für die Einwohner. Am Dienstagabend beschäftigte sich der Ortschaftsrat in Weilstetten mit Rasern, die besonders in der Unteren Dorfstraße deutlich stärker aufs Gas drücken als erlaubt.