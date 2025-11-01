Ortschaftsrat Weilheim: Haushaltslage lässt 2026 nur zwei Projekte zu

Breitband- und Mobilfunkausbau sind in Weilheim bald abgeschlossen. Im kommenden Jahr hat die Stadt wohl nur für den Kauf eines Grundstücks sowie den Brunnenplatz Geld.

Gute Nachrichten für die Einwohnerinnen und Einwohner in Weilheim: Der Glasfaserausbau der NetCom BW geht auf die Zielgerade. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstagabend bekanntgegeben. Neben dem Thema Breitband informierte der Ortsvorsteher über den Stand beim Mobilfunkmast auf dem Bleichberg, die Haushaltslage sowie den bevorstehenden Winterdienst.

Schnelles Internet für Weilheim: Seit dem offiziellen Spatenstich im April 2024 hat sich in Sachen Breitband viel getan. „Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen, die Leitungen liegen, und die neuen Anschlüsse sind aktiviert“, berichtete Ortsvorsteher Eberwein. In den kommenden Wochen sollen die einzelnen Hausanschlüsse in Betrieb genommen werden. Nach Angaben der NetCom BW sollen alle Arbeiten bis zum Jahresende beendet sein. Damit ist die Grundlage für eine stabile und zukunftssichere Internetversorgung im Stadtteil Weilheim geschaffen.

Mobilfunkmast auf dem Bleichberg: Auch beim geplanten Mobilfunkmast gibt es Bewegung. Wie ein Vertreter der Firma ATC erklärte, kann der Aufbau beginnen, sobald der Netzausbau durch die Netze BW abgeschlossen und der Stromzähler installiert ist. Anschließend werden die Sendeanlagen der Netzbetreiber errichtet. Telefónica habe bereits die weiteren Anbieter informiert. „Nach der Stromzählerinstallation rechnen wir mit einer Bauzeit von rund drei Monaten“, so Kutzner.

Haushalt 2026: Nur zwei Projekte berücksichtigt: Die Haushaltsgespräche am 14. Oktober machten deutlich, dass die finanzielle Situation der Stadt weiterhin angespannt bleibt. Aus der Prioritätenliste des Ortschaftsrats können daher nur zwei Projekte berücksichtigt werden: der Ankauf der Grundstücke „zu Berg“ sowie Mittel für die Gestaltung des Brunnenplatzes im Unterdorf. Darüber hinaus wurden die Ansätze für den Kindergarten und den Straßenunterhalt jeweils auf 20 000 Euro erhöht – vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats. „Wir müssen auch im kommenden Jahr sehr genau haushalten“, betonte der Ortsvorsteher.

Winterdienst und Räumpflicht: Mit Blick auf die anstehende Winterzeit erinnerte der Ortsvorsteher an die Räum- und Streupflicht. Der städtische Betriebshof sorgt gemeinsam mit beauftragten Unternehmen für geräumte Straßen und Wege. Anliegerinnen und Anlieger sind verpflichtet, Gehwege werktags bis 7 Uhr sowie sonn- und feiertags bis 8 Uhr von Schnee und Eis zu befreien. Empfohlen werden umweltfreundliche Streumittel wie Sand oder Splitt. Der Räum- und Streuplan für Weilheim hängt im Schaukasten aus.