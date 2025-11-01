Ortschaftsrat Weilheim: Haushaltslage lässt 2026 nur zwei Projekte zu

Breitband- und Mobilfunkausbau sind in Weilheim bald abgeschlossen. Im kommenden Jahr hat die Stadt wohl nur für den Kauf eines Grundstücks sowie den Brunnenplatz Geld.
Gute Nachrichten für die Einwohnerinnen und Einwohner in Weilheim: Der Glasfaserausbau der NetCom BW geht auf die Zielgerade. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstagabend bekanntgegeben. Neben dem Thema Breitband informierte der Ortsvorsteher über den Stand beim Mobilfunkmast auf dem Bleichberg, die Haushaltslage sowie den bevorstehenden Winterdienst.