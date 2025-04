Hansy und Hofmann Wer Schlager und Frau Wäber mag, ist in Sulz richtig

Im Duett und als Solokünstler begeisterten Hansy Vogt und Alexandra Hofmann am Samstagabend in der vollen Sulzer Stadthalle die Schlagermusikfans. Mit dabei waren die unverwüstliche Frau Wäber und „Kucki“, der Kuckuck in der Schwarzwalduhr.