Ortschaftsrat: Was soll mit dem Rathaus in Hopfau passieren?

1 Aufgrund der Baustelle zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt derzeit kaum zu sehen: Das Hopfauer Rathaus. Dieses soll in den kommenden Jahren selbst zur Baustelle werden. Foto: Stöhr

Vor der geplanten Rathaussanierung in Hopfau sollen Bürger und Vereine mit eingebunden werden. Der Auftakt fand im Rahmen einer Sondersitzung statt.









Zwei Fragen zu Beginn gaben die Richtung vor: „Was stellen Sie sich von dem heutigen Abend vor?” Und: „Was würden Sie an dem Gebäude ändern wollen?” Reiner Wössner, Leiter des Sulzer Bauamts, war nach Hopfau gekommen, informierte und suchte den Austausch mit dem Ortschaftsrat und den anwesenden Bürgern. Zuvor begrüßte der geschäftsführende Ortsvorsteher (OV) Thomas Mutschler die Runde und gab die Richtung vor. „Energetische Sanierung und Raumkonzeption des Rathauses Hopfau”, so lautete das Thema der Sondersitzung. An diesem Abend wolle man einen „ersten Meilenstein setzen”, so OV Mutschler. Das anstehende Projekt sei im Haushalt der Stadt Sulz abgebildet und der Planungsauftrag vom Gemeinderat genehmigt worden. Das Gebäude stammt aus den 1970er-Jahren und ist seit über 50 Jahren in Betrieb. In Sachen Dämmung, Fenster oder barrierefreier Zugang in Bezug auf die Bürgerdienste gebe es also Nachholbedarf.