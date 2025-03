Ortschaftsrat Waldmössingen: Radwegsplanung nimmt weiter Gestalt an

Radwegsplanung nimmt weiter Gestalt an

1 Nach Ostern soll es auf der Baustelle des SV Waldmössingen wieder weitergehen. Die Herstellung eines Winterrasens fördert die Stadt Schramberg mit 665 000 Euro. Foto: Herzog

Ortsumfahrung, Radwege und Winterrasen waren weitere Themen in der Sitzung des Waldmössinger Ortschaftsrats, über die der Fachbereich Umwelt und Technik Auskunft zum Verfahrensstand gab.









Tiefbauamtsleiter Konrad Ginter berichtete, dass die Stadt- und Gemeindeoberhäupter von Alpirsbach, Dornhan, Schramberg, Fluorn-Winzeln, Dunningen und Aichhalden 2022 miteinander abgestimmt hätten, eine interkommunale Ortsumfahrung durch eine Machbarkeitsstudie voranzutreiben. Diese habe das Ingenieurbüro BIT inzwischen fertiggestellt und soll im laufenden Jahr mit dem Regierungspräsidium Freiburg (RP) besprochen werden. So könne eine Aufnahme in den nächsten Landesverkehrswegeplan gelingen, stellte Ginter in Aussicht.