Ortschaftsrat Waldmössingen: Lärmgutachten stößt auf Skepsis

Das „Freizeitgelände Weiherwasen“ sorgt wieder einmal für heftige Diskussionen.
Das Freizeitgelände Weiherwasen verfügt mit Sportanlagen, Abenteuerspielplatz, Erlebnisbauernhof und Römerkastell über attraktive Angebote und stellt ein beliebtes Ausflugsziel dar. Weil der starke Besucherverkehr bei schönem Wetter am Wochenende immer wieder zu chaotischer Wildparkerei, Ärger und Verdruss bei den Anliegern führte und in diesem Außenbereich noch kein Planungsrecht bestand, fasste der Gemeinderat im Februar 2024 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Freizeitgelände Weiherwasen“.