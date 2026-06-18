Ortschaftsrat Waldmössingen: Kurtaxe rauf, Gratis-Parken runter

Durch die Neufassung der Kurtaxe wird sich das bisher kostenfreie Parken an der Kastellhalle für Wohnmobile ändern.
In der Sitzung des Ortschaftsrats berichtete Tourismus- und Marketingleiterin Ayline Liedtke, dass mit den Einnahmen der Kurtaxe die Kosten für die Herstellung und Unterhaltung der zu Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen gedeckt würden. Hierzu gehörten auch von der Stadt angebotene Veranstaltungen sowie die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (Konus) im gesamten Schwarzwald. Bei Kommunen mit mehreren Ortsteilen sei es für die Erhebung der Kurtaxe unerheblich, in welchem Teil der Kommune sich die Einrichtung befände.