Ortschaftsrat Waldmössingen: Kurtaxe rauf, Gratis-Parken runter

Durch die Neufassung der Kurtaxe wird sich das bisher kostenfreie Parken an der Kastellhalle für Wohnmobile ändern.

In der Sitzung des Ortschaftsrats berichtete Tourismus- und Marketingleiterin Ayline Liedtke, dass mit den Einnahmen der Kurtaxe die Kosten für die Herstellung und Unterhaltung der zu Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen gedeckt würden. Hierzu gehörten auch von der Stadt angebotene Veranstaltungen sowie die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (Konus) im gesamten Schwarzwald. Bei Kommunen mit mehreren Ortsteilen sei es für die Erhebung der Kurtaxe unerheblich, in welchem Teil der Kommune sich die Einrichtung befände.

Vorschlag Seit 2018 betrage die Kurztaxe 1,80 Euro (ermäßigt 0,90 Euro) je Person und Aufenthaltstag, informierte Liedtke. Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Projekte wie die Sanierung des Freibads, Bereitstellung von Wohnmobilstellplätzen und neue Wanderwege erhöhten das Gesamtdefizit und seien in die Neukalkulation mit eingeflossen. Neu in die Satzung aufgenommen würden Wohnmobilstellplätze und Landschulheime. Zudem seien Kinder nur noch bis einschließlich fünf Jahre (bisher zehn) von der Kurtaxe befreit.

Der Tourismusbeirat der Stadt schlage eine Erhöhung zum 1. Januar 2027 von 2,60 Euro (ermäßigt 1,50 Euro) vor. Die Erhöhung bringe Mehreinnahmen in Höhe von 66.500 Euro.

Ortsvorsteherin Sibylle Kunz erkundigte sich, ob die Ermäßigung beantragt werden müsse. Nach Auskunft von Liedtke erhielten alle Gastgeber die neue Satzung, die dann die Urlaubsgäste informierten.

Bei der Stadt müsse die Ermäßigung nicht beantragt werden. Rätin Sabine Munz fragte nach der Höhe der Kurtaxe-Einnahmen beim Erlebnisbauernhof und wies darauf hin, dass das Schild mit dem Hinweis zur Zahlung schlecht platziert sei.

Liedtke bezifferte die Einnahmen mit „vierstellig“. Ihr zufolge nimmt der Erlebnishof eine Sonderrolle ein. Da bei der Umgestaltung und Erneuerung im Jahre 2015 Fördergelder von Leader flossen und der Besuch kostenfrei sei, habe Leader die Einführung einer Tageskurtaxe gefordert. Diese werde auf 1,50 Euro pro Tagesbesucher erhöht (bisher ein Euro) und könne am Parkscheinautomat bezahlt werden. Es sei ein neues Hinweisschild angefertigt worden und werde auch besser platziert, schilderte Liedtke.

Martin Kieninger folgerte, dass wer einmal im Dorf übernachte, die Kurtaxe bezahlen müsse. „Aber wer kontrolliert das?“, blickte er fragend in die Runde und wollte zudem wissen, ob die beim Erlebnisbauernhof eingenommene Kurtaxe dort wieder investiert werde. „Der Gastrobetrieb muss die Kurtaxe vom Gast verlangen“, lautete die Antwort von Liedtke.

Hinsichtlich der Verwendung der Einnahmen verwies die Ortsvorsteherin auf „einen großen Haushalt der Stadt“.

Wer kontrolliert’s?

Udo Moser sprach die Problematik beim Landeplatz für Ultraleichtflugzeuge der Flugschule Rottweil auf dem Hummelbühl an. „Dort stehen ständig Wohnmobile und der Platzeigentümer behauptet immer, das seien Familienangehörige und Verwandte. Die entrichten keine Kurtaxe, nutzen aber die Entsorgungsstelle im Dorf. Es kann aber nicht sein, dass die das umsonst erhalten und andere bezahlen müssen“, argumentierte Moser.

Dies müsse sie mit dem Fachbereich 4 besprechen, räumte die Tourismuschefin ein. Durch die Aufnahme von Wohnmobilstellplätzen in die Kurtaxe-Satzung ist auch eine Änderung der Parkgebührensatzung erforderlich. Denn nur wenn Parkgebühren fällig werden, muss auch Kurtaxe bezahlt werden.

Das bedeutet, dass Wohnmobile an der Kastellhalle ab Anfang 2027 fürs Parken bezahlen müssen. Mit acht Ja-Stimmen und einer Enthaltung stimmte der Ortschaftsrat mehrheitlich der Neufassung der Kurtaxe-Satzung zu.