Ortschaftsrat Waldmössingen: Hoher Aufwand, wenig Spielraum

Noch reicht das Volumen der Erddeponie Rodelsberg für viele Jahre – doch die rechtlichen Hürden wachsen. Eine Verlängerung der Genehmigung gilt als unwahrscheinlich.
In der Sitzung des Ortschaftsrats informierte Tiefbauamtsleiter Konrad Ginter über die Entsorgung von Bodenaushub und den aktuellen Sachstand der Erddeponie Rodelsberg. Für die Ablagerung von Aushubmaterial gelten mittlerweile zahlreiche gesetzliche Vorgaben. Abfälle, die verwertet werden können, dürfen grundsätzlich nicht deponiert werden.