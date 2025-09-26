Ortschaftsrat VS: Investitionen in Marbach nötig

Untergebracht sind dort viele Gegenstände, wie Absperrgitter für Straßen, Streusalz, Werkzeuge, Anhänger, Rasenmäher und sonstiges Material. Auch die Abteilungswehr hat dort einige Materialien gelagert. Da der Farrenstall in der Straßburger Straße, in dem weitere Utensilien der Gemeinde und von Vereinen untergebracht sind, wegen dem geplanten Neubau für die Seniorenwohnungen abgerissen werden muss, wurde begutachtet, was davon in die Gemeindehalle gelagert werden könne. Abteilungskommandant

Florian Simon ließ wissen, dass einige Sachen ausgeräumt werden, damit mehr es Platz für andere Gegenstände gebe. Überlegt werden müsse, ob die Halle mit einem Strom – und Wasseranschluss ausgerüstet werden soll, dafür müssten insgesamt 12 000 Euro ausgegeben werden. Dies wäre sinnvoll, da der Gemeindearbeiter auch in der Halle Arbeiten verrichte. Auch müssten Maßnahmen durchgeführt werden, da das Grundstück an der Halle bei Regenwetter arg matschig wird. Angedacht ist die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach der Turn – und Festhalle und dem Kindergarten. Eine Vorortbesichtigung habe bereits mit Fachleuten stattgefunden, gab die Ortsvorsteherin bekannt.

Über Details wurde das Gremium von Projektleiter Energiedienstleistungen SVS Axel Gühring informiert. Für den Eigenbedarf der Gebäude könnten 40 Prozent der Energie gewonnen werden, 60 Prozent könne ins Netz geführt werden. Nicht empfehlen, weil unwirtschaftlich, sei es, einen Speicher anzulegen. Auch das Dach der Schule solle mit einer PV-Anlage ausgerüstet werden, doch zuvor müsse es saniert werden. Zu welchem Zeitpunkt sei noch nicht bekannt, es könne noch ein paar Jahre dauern.

Nach einer Prüfung vom Blitzschutz durch das TÜV Süd müsse nun eine große Mängelliste abgearbeitet werden. Die ersten Arbeiten mit Kosten von 2285 Euro werden an eine Firma vergeben. Die Beseitigung aller Mängel werde 18 532 Euro kosten. Sie können auf zwei Jahre verteilt werden, zunächst sei der Kindergarten und das Feuerwehrgerätehaus zu erledigen, die Schule soll zurückgestellt werden. Grünes Licht dafür gab es einstimmig vom Gremium. In Zukunft, so plant die Rathauschefin, solle der Blitzschutz an den öffentlichen Gebäuden öfter durchgeführt werden.