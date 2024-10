1 Die Tannenallee in Unterbränd präsentiert sich als maroder Flickenteppich. Nun soll ihre Sanierung bis auf Höhe Kurzäckerstraße erfolgen. Foto: Rainer Bombardi

Die Straße ist in einem schlechten Zustand, deshalb stehen einige Arbeiten an. 200 000 Euro sind für die Maßnahme im Haushalt eingestellt worden.









Die Straßen in Unterbränd sind in keinem guten Zustand, was den Ortschaftsrat jüngst dazu bewegt hat, deren Sanierung schrittweise in die Haushaltsberatungen einzubringen. Ortsvorsteher Lutz Rademacher appellierte, sich in der Diskussion über den Straßenzustand auf das Wesentliche zu konzentrieren.