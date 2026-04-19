Ortschaftsrat Talheim: O² -Telefonica ist am Funkmast in Betrieb

1 Und er sendet doch – so die Info aus dem Ortschaftsrat Talheim. Foto: Peter Morlok Die lange Wartezeit ist nun für E+ und O² zu Ende. Seit letztem Wochenende kann in Talheim wieder wie früher über O² und E+ telefoniert werden.







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Wann Vodafone in Betrieb geht, ist aktuell nicht bekannt. Auf die letzte Nachfrage vom 31. März dieses Jahres erhielt die Ortsverwaltung Talheim am 13. April die Auskunft, dass die Freigabe von Seiten des Mastbetreibers DFMG vergangenes Jahr gegeben wurde. Telefonica hatte im Januar an dem neuen Mast die Realisierung geplant. Hierüber wurde nun in der Sitzung des Ortschaftsrats Talheim informiert. Es sei aber auch normal, dass es etwas dauert bis so eine Nutzung nach dem Bau wirklich in Betrieb geht und die Technik das Gebiet versorgt, erhielt Ortsvorsteher Anton Ade als Auskunft.