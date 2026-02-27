Ortschaftsrat tagt: Zwei größere Baustellen in Owingen

Zur Erinnerung. Anfang des Jahres 2025 waren die Genehmigungen zum Umbau der ehemaligen Volksbank in Owingen in ein Dorfgemeinschaftshaus mit angeschlossenem Jugendhaus erteilt worden. Und trotz Unsicherheit wegen gestiegener Baukosten und einer damit verbundenen außerordentlichen Hauptversammlung startete der Bürgerverein das Projekt nach dem Sommer mit Tatkraft. Kurz vor Weihnachten konnte man schon Richtfest feiern und im Bürgerverein war man froh, das Dach noch vor dem Wintereinbruch fertig bekommen zu haben, damit man über den Winter im Inneren weiterarbeiten konnte.

Lob für Einsatz der Bürger Vieles sei in vollem Gange, bestätigte der Ortsvorsteher gegenüber seinem Gremium und erwähnte beispielhaft die Gipserarbeiten und die Herstellung der Sanitäranlage. Allmählich könne man sich den „Feinarbeiten“ widmen. Alle „Grobarbeiten“ sind freilich noch nicht erledigt. Auf der Rückseite des Gebäudes wurde nämlich entlang der früheren Verladerampe ein breiter Streifen aufgegraben, dort soll ein Aufgang und eine Lichtkuppel installiert werden, damit die Räume des Jugendhauses im Untergeschoss genügend Licht haben. Binder lobte in diesem Zusammenhang das Engagement der Owinger Bürger, die sich immer wieder mit Eigenleistungen an den Bauarbeiten beteiligen.

Er sprach zudem die Sanierung des Kindergartens als zweites wichtiges Projekt in Owingen an. Hier sei man derzeit auf dem Dach zugange, von den übrigen Arbeiten ging Binder vor allem auf die für den Brandschutz so wichtige Feuertreppe als Fluchtweg ein, diese fehle noch.

Der Ortsvorsteher richtete hierbei auch den Blick auf den Männergesangverein, die Musikkapelle und den Narrenverein. Sie nutzen das Obergeschoss im Kindergarten bekanntlich als Proberaum oder zur Lagerung von Utensilien. Bis April bestehe noch kein Handlungsbedarf, dennoch sei es wichtig, sich bereits jetzt darüber Gedanken zu machen, wo die drei angesprochenen Vereine ab dann unterkommen, wenn die Räume für den Kindergarten gebraucht würden.

Bei den Sängern und der musikalischen Früherziehung der Musikkapelle Owingen (MKO) stehe die Nutzung des Sitzungssaales im Rathaus im Raum. Etwas schwieriger gestaltet sich die Suche nach einer guten Lösung dagegen für die Aktiven der MKO. Bereits vor einiger Zeit, so der Ortsvorsteher, sei über den Pfarrsaal, sowie die Kirche als „Probelokal“ diskutiert worden. Dieser Gedanke wurde aber wieder verworfen, vor allem wegen der Kälte und der Akustik. Aktuell, so Karl-Heinz Binder, spiele man mit dem Gedanken, die Blaskapelle auf der Bühne in der Eyachtalhalle üben zu lassen, allerdings sei wohl der Regieraum zu klein für das Verstauen aller Instrumente.

Neuer Name für Bücherei

Lobende Worte fand Binder bezüglich der Owinger Bücherei, die jetzt „Die Bücherei im Eyachtal“ heißt und in der Kirchstraße in Stetten beheimatet ist. Wie vom Gemeinderat beschlossen, wird sie bald mit der Stadtbücherei Haigerloch zusammengelegt, zwei Teilzeitkräfte aus Haigerloch werden mit nach Stetten übernommen. Den Kindern gefalle vor allem das Vorlesen beziehungsweise das Heranführen an das eigene Lesen.

Weiter informierte Binder darüber, dass sich Ortschaftsrätin Gertrud Teller Gedanken über die Pflege der Grünflächen im Ort gemacht und einiges vorbereitet habe. Versicherungstechnisch sei bereits alles geklärt, mehr dazu werde es in der Ortschaftsratssitzung im März geben. Interessierte, welche die Pflege einer Grünfläche übernehmen möchten, dürften sich gerne melden.