Ortschaftsrat tagt: Zwei größere Baustellen in Owingen

Die Arbeiten am Owinger Dorfgemeinschaftshaus kommen voran und auch die Kindergartensanierung ist im Gang. Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder gab Zwischenberichte.
Zur Erinnerung. Anfang des Jahres 2025 waren die Genehmigungen zum Umbau der ehemaligen Volksbank in Owingen in ein Dorfgemeinschaftshaus mit angeschlossenem Jugendhaus erteilt worden. Und trotz Unsicherheit wegen gestiegener Baukosten und einer damit verbundenen außerordentlichen Hauptversammlung startete der Bürgerverein das Projekt nach dem Sommer mit Tatkraft. Kurz vor Weihnachten konnte man schon Richtfest feiern und im Bürgerverein war man froh, das Dach noch vor dem Wintereinbruch fertig bekommen zu haben, damit man über den Winter im Inneren weiterarbeiten konnte.