Ortschaftsrat tagt: Frommern zögert bei Zustimmung zum Lärmaktionsplan

Der Ortschaftsrat in Frommern hat jüngst über den Lärmaktionsplan diskutiert. Einige Räte üben Kritik.
Bei der Ortschaftsratsitzung wurde auch in Frommern über den Lärmaktionsplan diskutiert. Der Plan ist eine Grundlage zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der anliegenden Bürgerinnen und Bürger, unter anderem verkehrsrechtliche Maßnahmen oder bauliche Veränderungen. Insbesondere Geschwindigkeitsreduzierungen und der Einbau von sogenanntem „Flüsterasphalt“ seien vorgesehen. Ortschaftsrätin Ingrid Helber führte aus, dass der Hesselberg zu kurz gekommen sei. Der Verkehr habe zugenommen, Schall reflektiere vom Hummelberg, seit dieser erhöht wurde. In den Berechnungen seien einige Häuser am Ortsrand auch mit einer hohen Belastung versehen, aber es würde keine Maßnahmen vorgeschlagen. Ortsvorsteher Stephan Reuß will dies zur weiteren Klärung weiterleiten.