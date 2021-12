Kritik an der Bauplatzvergabe

Um den bestmöglichen Schutz vor Hochwasser und die Vergabe von Bauplätzen im Ort ging es in dieser Woche im Ortschaftsrat in Stein. Pläne wurden vorgestellt. Und beim Bauen sieht Stein Nachbesserungsbedarf.















Hechingen-Stein - Um den bestmöglichen Schutz vor Hochwasser zu gewährleisten, werden im kommenden Jahr in Stein noch einige Maßnahmen durchgeführt. Zu Gast waren Jürgen Haas und Elisabeth Oesterle vom zuständigen städtischen Fachgebiet, die die Ergänzung und Anpassung des Linienschutzes im Detail erläuterten.

"Ende 2012 wurde der Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal gegründet. Zwischenzeitlich wurde einiges bewegt und gebaut", erklärte Haas. Die restlichen verbleibenden Maßnahmen in Stein sollen 2022 umgesetzt werden.

Hochwassermauer muss optimiert werden

Konkret erstreckt sich dieser Bereich von der Brücke beim Dorfbrunnen bis zur Eisenbahnbrücke. Wie Haas erklärte, muss unter anderem die Hochwassermauer im Gebiet Starzelstraße/Hinter Höfen optimiert werden. Konkret heißt das, dass sie um etwa 30 Zentimeter erhöht wird. Auch die bestehende Verwallung Hinter Höfen soll ergänzt werden. Geplant ist hier eine Erhöhung um etwa 50 Zentimeter.

Realisiert werden könnten die Maßnahmen, falls alles planmäßig verläuft, eventuell schon ab kommendem Mai. Ein vom Hochwasser betroffener Anwohner gab allerdings zu bedenken, dass die Planung noch gewisse Schwachstellen aufweise.

Auch Uferbewuchs kann Gefahr darstellen

Wie schon Anlieger in der Kernstadt verwies er weiterhin darauf, dass auch der Uferbewuchs im Ernstfall eine Gefahr darstellt. Gemeinsam mit dem Planer sollen die Hochwasserschutzmaßnahmen noch einmal in Augenschein genommen werden. "Wir wollen ein Ergebnis erzielen, mit dem die Anlieger und wir sicher sind", betonte Jürgen Haas.

Die bestmögliche Lösung soll auch in Sachen Bauplatzvergaberichtlinien gefunden werden. Über den Stand der Vorberatungen wurden die Ortschaftsräte der Teilorte im Oktober informiert. Weil die alten Richtlinien rechtlich nicht mehr aufrechterhalten werden können, müssen nun neue erarbeitet werden.

Einwände gab es auch in anderen Ortsgremien

"Nach der Vorstellung gab es nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ortschaften Einwände und Wünsche", erklärte Ortsvorsteher Harald Kleindienst. Die wichtigste Forderung der Ortsgremien, die in der Sache "alle an einem Strang ziehen wollen": Ortsansässige und Rückkehrer sollen beim Vergabeverfahren stärker berücksichtigt werden. Ebenso junge Paare ohne Kinder.

Von der Bunten Liste sei auf die Bedeutung der Stärkung von Familien mit Kindern hingewiesen worden. Wie Kleindienst bekanntgab, wurde jetzt eine neue Drucksache erarbeitet, in die verschiedene Punkte aus der Diskussion eingeflossen sind. Anders als von den Ortsgremien gewünscht, seien die ortsbezogenen Kriterien darin stattdessen nun allerdings "geschwächt" worden.

Beide Kriterien wieder gleich start wichten

Denn diese würden jetzt mit nur noch 43 Prozent berücksichtigt, während die sozialbezogenen 57 Prozent ausmachen. Und genau das möchten die Stadtteile wieder ändern. "Wir wollen erreichen, dass beide Kriterien wieder gleich stark, also 50:50 gewichtet werden", betonte Kleindienst.

Eine Berücksichtigung der ortsbezogenen Kriterien von mehr als 50 Prozent sei rechtlich nicht möglich. Im Februar soll das Thema dann im Verwaltungsausschuss und im Gemeinderat auf den Tisch kommen.

Veranstaltungen der kommenden Monate

Coronabedingt abgesagt werden muss in diesem Jahr erneut die Seniorenadventsfeier. Stattdessen soll es für die Senioren wieder eine kleine Weihnachtsüberraschung geben.

Für den 17. Januar geplant ist die Neujahrssitzung, die allerdings ohne anschließenden Umtrunk stattfinden soll. Lässt es die Corona-Lage zu, ist für 2022 ein kleines Dorffest geplant. Im kommenden Jahr soll auch die Schutzhütte instandgesetzt werden. Harald Kleindienst hofft, dass diese Aufgabe als gemeinsame Aktion der Vereine gestemmt werden kann.

Ebenfalls 2022/23 wird es wieder Baumpflegemaßnahmen in den Naturschutzgebieten Winterhalde und Lauchhalde geben. Außerdem sollen im Frühjahr der VHS-Kurs "Mein neues Smartphone" sowie ein Malkurs im Steinemer Rathaussaal stattfinden.