Eisenbahnwaggon in Dornhan Besitzer gewährt exklusive Einblicke ins Innere

Der eigene Hobbyraum nimmt langsam Gestalt an. Die letzen Wochen über hat Jonas Bielecki in dem ausrangierten Waggon der Ostertalbahn viel gewerkelt. Vor allem die Hinterlassenschaften so mancher Tiere haben dem angehenden Elektroniker zu schaffen gemacht.