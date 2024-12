Weihnachten in Sulz Eine Schülerin mit besonderer Botschaft

Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine musste Milana und ihre Familie die Ukraine verlassen. Seit April 2022 ist die Zwölfjährige nun an der Grund- und Werkrealschule Sulz. Und hat eine frohe Botschaft an all ihre Mitmenschen.