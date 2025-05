Ortschaftsrat sammelt Ideen: 800 Jahre Wallburg soll vielfältig gefeiert werden

1 Das 800-Jährige Wallburgs soll im kommenden Jahr groß gefeiert werden – wie genau, das liegt auch in der Hand seiner Einwohner. Foto: Decoux Möglichst viele sollen mitmachen: Die Ideen für 800 Jahre Wallburg 2026 reichen von Wanderungen über Straßenfeste bis hin zu einem neuen Treffpunkt.







Judith Nägeli stellte als eingeschaltete Karlsruher Beraterin vor gut zwei Dutzend Zuhörern bei der Ortschaftsratssitzung in Wallburg den bisherigen Stand der Vorbereitungen vor: Nach einer Ideenwerkstatt Ende April als ersten Schritt hat nun die zweite Arbeitsphase begonnen. In dieser sollen sich die Bürger vertiefend Gedanken zum Jubiläum machen. Für die Jubiläumsfeierlichkeiten schlug Nägeli für 2026 zwei Festwochenenden Ende Mai und gegen August/September vor, zudem solle man im Januar mit einem entsprechenden Neujahrsempfang starten. Überwiegend im Sommer könnten auch viele weitere Ereignisse als kleinere Festformate stattfinden, so etwa selbst organisierte einzelne Straßenfeste. Jetzt schon konkret zu entwickeln sind ein eigenes Jubiläumslogo und ein entsprechender Info-Flyer, aber auch etwa die Prägung einer Gedenkmünze oder die Kür eines Jubiläumsweins.