Unter Vorsitz der scheidenden Ortsvorsteherin Angela Seemann wurden zunächst noch mögliche Hinderungsgründe für das neue Gremium betrachtet und festgestellt, dass solche nicht vorhanden sind. Danach wurden drei der bisherigen sechs Mitglieder des Ortschaftsrates mit einem kleinen Präsent und Dankesworten verabschiedet.

Michael Bilger und Horst Schwarz hatten jeweils zehn Jahre im Ortschaftsrat engagiert mitgearbeitet. Fünf Jahre wirkte Angela Seemann im Gremium mit und war als Ortsvorsteherin dessen Vorsitzende. Angela Seemann übernahm auch für die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums den Vorsitz und leitete die Wahl des Ortsvorstehers und dessen Stellvertreters.

Andreas Harter ist Stellvertreter

Einstimmig wurde Olaf Lutzkat für die Wahl als Ortsvorsteher durch den Gemeinderat empfohlen. Sein Stellvertreter soll Andreas Herter sein, der ebenfalls alle Stimmen erhielt. Danach ging es an weitere Funktionen im Gemeinderat und in den Zweckverbänden.

So soll weiterhin Andreas Herter Vertreter im Bauausschuss für Rotenzimmern sein. Beim Zweckverband Abwasserentsorgung Unteres Schlichemtal wird Olaf Lutzkat in die Verbandsversammlung entsandt. Als Stellvertreter steht hier Andreas Herter zur Verfügung. Das neu formierte Gremium freut sich auf die anstehenden Themen in den kommenden fünf Jahren und strebt eine ebenso konstruktive Zusammenarbeit wie in der Vergangenheit an.