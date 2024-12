Rohrbach: was erledigt und was geplant ist

1 Gesperrt bleibt die Brücke über den Rohrbach für Müllfahrzeuge – zu baufällig, befand der Gutachter. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Am Ende der letzten Sitzung des Ortschaftsrats Rohrbach fasste Ortsvorsteher Georg Kaiser nochmals zusammen, was 2024 alles gegangen sei. Das Ganze verband er mit einem Dank an seine Kollegen und die Bürger, vor allem an diejenigen, die sich immer wieder einbrächten.