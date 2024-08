1 Der Ortschaftsrat Röt hat sich konstituiert (von links): Bürgermeister Michael Ruf, der neue Ortsvorsteher Jochen Frey, Tobias Schmid, stellvertretender Ortsvorsteher Ulrich Forstreuter, Ulrike Gaiser, Florian Frey, Steffen Mohrlok, Martin Frey und die bisherige Ortsvorsteherin Andrea Heinsohn. Foto: Gemeindeverwaltung

Der neue Ortschaftsrat Röt ist gestartet – mit einem verjüngten Gremium.









Mit der Vereidigung Jochen Freys als neuem Ortsvorsteher gibt es nach 15 Jahren in Röt einen Stabswechsel in der Ortschaftsverwaltung. Drei neue Mitglieder lassen das Gremium mit frischem Wind in die neue Legislaturperiode starten, heißt es in einer Pressemitteilung, in der die Gemeindeverwaltung über die konstituierende Sitzung des Gremiums informiert.