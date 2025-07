Der Rietheimer Ortsvorsteher Ewald Bucher stellte Mario Kälble vor, der nach dem Ausscheiden von Uta Weinmann zum 1. Juli die Leitung der Kindertagesstätte übernommen hat.

„Sehr schön, dass Herr Kälble sich so spontan für Rietheim entschieden hat“, so Bucher. Der 34-jährige Erzieher, der zuvor einige Jahre in Ulm tätig war, ließ wissen, dass er sich auf die neue Aufgabe freue. Er habe noch nie so eine gut ausgestattete Einrichtung wie diese in Rietheim gesehen.

Bucher dankte Ilse Steiner, Leiterin der Tannheimer Kindertagesstätte, die nach dem Ausscheiden von Uta Weinmann, eingesprungen war. Seit zehn Jahren bestehe die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen in Tannheim und Rietheim.

Solarpark verkleinert

Längere Zeit hat sich der Ortschaftsrat mit dem Projekt „Solarpark Obere Wiesen“ beschäftigt. In der jüngsten Sitzung kam das Thema nochmals zur Sprache. Ortsvorsteher Bernd Bucher und sein Gremium konnten erleichtert feststellen, dass die Angelegenheit nun erledigt ist.

Näheres wurde von Stadtplaner Matthias Schöne erläutert. Nach der öffentlichen Beteiligung und der Stellungnahme aller Beteiligten habe es keine Einwände gegeben. Berücksichtigt seien auch die Bedenken der Landwirte. Das vorgesehene Gebiet habe sich verkleinert, herausgenommen wurden „Auf Höchten“ und das Gewann „Kreuzwasen“, in dem je nach Bedarf ein Nassholzlager errichtet werde.

Das gesamte Gebiet umfasse nun weniger als vier Hektar. Aufgestellt werden voraussichtlich 11 000 Module mit einem Abstand von zehn Metern, damit landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht behindert werden. Seitens der Behörden habe es somit nur eine redaktionelle Änderung gegeben. Mit sieben Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen wurden der Änderung des Flächennutzungsplans sowie dem geänderten Bebauungsplan zugestimmt.

Beschädigte Schachtdeckel

Bekannt gab der Ortsvorsteher, dass für die Vorrichtung zur Beschattung in der Mensa ein neuer Anbieter gefunden wurde, bei dem die Maßnahme 500 Euro günstiger sei als zuvor geplant. Die Montage solle in den Sommerferien erfolgen.

Beim zuständigen Amt habe er die schadhaften Schachtdeckel in der Pfaffenweiler Straße bemängelt. Entstanden seien die Schäden durch die längere Umleitung, die nun jedoch schon länger aufgehoben wurde.

Problematisch seien einige Hecken, die zu weit in den Gehweg der Pfaffenweiler Straße ragen. Vorgesehen sei, dass der Gemeindearbeiter sie im Herbst beschneiden werde. Festgestellt wurde, dass davon zwei Drittel auf der Gemarkung Rietheim stehen, ein Drittel auf städtischem Gebiet. Vor dem Schneiden der Hecken müsse dies mit der Stadt abgeklärt werden.

Für 21 000 Euro wurde eine Schließanlage für die Schule erworben. Der Einbau werde von den Technischen Diensten der Stadt übernommen.