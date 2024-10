1 Die „goldene Mitte“ gefällt dem Rat am besten. Foto: Weidlich

In Renfrizhausen wird unter anderem über Straßennamen diskutiert.









Link kopiert



Auf der Tagesordnung des Ortschaftsrats (OR) in Renfrizhausen stand in der jüngsten Sitzung: die Bürgerfragestunde, Beschilderung der Spielplätze, der anstehende Weihnachtsmarkt sowie Namensvorschläge für die Straßen im Baugebiet „Hintergärten“. Baugesuche seien keine eingegangen, so Ortsvorsteher Volker Tietze.