Ortschaftsrat Pfeffingen: B-463-Umleitung war ein Dauerthema​

Ortsvorsteher Roland Merz hat in der Ortschaftsratssitzung eine Bilanz zum Jahr 2025 in Pfeffingen gezogen. Er sieht den Albstädter Stadtteil gut aufgestellt – Wünsche gibt es dennoch.
Traditionell blickt Pfeffingens Ortsvorsteher Roland Merz in der ersten Ortschaftsratssitzung eines Jahres auf die prägenden Ereignisse des Vorjahres zurück. Für erhitzte Gemüter habe 2025 unter anderem die Umleitung der B-463-Baustelle über die Albstädter und Balinger Stadtteile, darunter auch Pfeffingen, gesorgt. Über mehrere Monate rollte zumindest in Richtung Balingen der Durchgangsverkehr der Bundesstraße durch den Albstädter Stadtteil, für rund vier Wochen ab Mitte Mai gar in beide Richtungen.