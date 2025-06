Was die Weiterführung der Breitbandverkabelung in Pfaffenweiler anbetrifft, „da sei die Stadt schon hinterher“, erklärte OB Jürgen Roth in der Ortschaftsratssitzung in Pfaffenweiler.

Man beobachte die Förderlandschaft genau, denn allein könne man dies nicht stemmen. Sobald sich dies ändere, gehe man ran. Die Stadt wisse, das Bedarf da ist.

Roth hält es für wünschenswert, dass dann die angebotenen Anschlussmöglichkeiten auch angenommen werden.

Lesen Sie auch

Ausbau Kita

Über den Sachstand der Sanierung der Kita Pfaffenweiler informierte Markus Goike (GHO). An den Planungen wurde bis jetzt gefeilt und auf den neuesten Stand der Erkenntnis gebracht sowie die finanziellen Möglichkeiten ausgelotet.

Goike geht davon aus, dass im Herbst die Planungen den städtischen Gremien vorgelegt werden und im Frühjahr 2026 mit dem Baubeginn gestartet werden kann. Die Bauzeit werde rund ein Jahr betragen. Der KiTa-Betrieb laufe in dieser Zeit weiter.

Nach eingehenden Beratungen fasste der Ortschaftsrat außerdem folgende Beschlüsse: Dem Einbau einer Verbindungstür zwischen der Bibliothek der Grundschule und dem Tagesbetreuungsraum stimmte der Ortschaftsrat zu, nach eingehender Erörterung der Sachlage mit Vertretern des Fördervereins Schule und Markus Goike (GHO). Die Kosten für die Ganzglastür werden rund 3000 Euro betragen.

Für die Sanierung des schadhaften Pflasterbelags und die Instandsetzung der Kräuterschnecke im Schulhof stimmte der Ortschaftsrat nach eingehender Beratung einem Angebot in Höhe von rund 17100 Euro zu. Zur Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers in Höhe von rund 4500 Euro stimmte der Ortschaftsrat einer Übertragung von Haushaltsmitteln vom Ergebnis- in den Investitionshaushalt zu.

Der neue Altglas-Container-Standort in Pfaffenweiler befindet sich direkt am Ortsausgang in Richtung Rietheim, ist gut anzufahren und es gibt genügend Parkplatz. Foto: Willi Zimmermann

Der Austausch der noch fehlenden Winkhausschlösser zur Vervollständigung der elektrischen Schließanlage in der Turn- und Festhalle wird sich auf rund 8000 Euro belaufen. Mit der Vereinheitlichung kommt man dann mit einem Schlüssel überall hinein.

Ortsvorsteher Martin Straßacker teilte mit, dass der Verlegung des Standorts der Glascontainer von der Schule in die Schönbühlstraße am Ortsausgang in Richtung Rietheim durch den Dienstleister stattgefunden hat.

In der Steinbühlstraße müssen nach 60 Jahren die Wasserleitungen ausgetauscht werden. Dies wird in zwei Etappen gemacht, wofür die Straße teilweise gesperrt werden muss. Die Stadt werde die Anwohner wegen den Zufahrten noch informieren.