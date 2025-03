Der Ostdorfer Ortsvorsteher Helmut Haug blickte in der jüngsten Ortschaftsratssitzung auf die Bundestagswahl im Februar zurück und dankte den Wahlhelfern für deren Einsatz.

Laut Protokoll ist das Wahlergebnis auf der Homepage der Stadt einsehbar, allerdings sei die Angabe der Wahlbeteiligung – 55,9 Prozent – verfälscht, „da die Anzahl der Briefwähler – allein in Ostdorf haben 430 Personen Briefwahl beantragt – nicht eingerechnet ist“.

Seit vielen Jahren gibt es in Ostdorf die „Aktion Bürgerbeteiligung“ der Ortschaftsverwaltung und des Ortschaftsrates. Hierbei werden die Mitbürger zur aktiven Mitgestaltung eingeladen und gebeten Vorschläge für Verbesserungen zu machen, Wünsche zu äußern aber auch Mängel oder Kritik vorzubringen. Jetzt soll die Aktion mit den „grünen“ Zetteln wieder starten. Ortschaftsverwaltung und Ortschaftsrat wünschen sich eine rege Beteiligung seitens der Ostdorfer Bürgerschaft.

Bereits im September 2023 übte Haug Kritik an der Radwegbeschilderung von Ostdorf nach Geislingen. So werden ortsunkundige Radfahrer laut Protokoll von Ostdorf aus auf der schmalen und kurvenreichen Kreisstraße nach Geislingen geführt, obwohl es einen sicheren Radweg am Biotop vorbei und dem Talbach entlang nach Geislingen gibt oder auch über den Zwerenbacher Weg am Wald entlang. Leider wurde die Beschilderung (grüner Pfeil) am Ortsausgang bislang nicht geändert, so Haug weiter. Dies sollte aber jetzt mit Beginn der Radsaison erfolgen, so auch der Tenor im Gremium.