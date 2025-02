Die Ortsverwaltung von Ostdorf hat kürzlich das Protokoll der Januarsitzung des Ortschaftsrats veröffentlicht. Ortsvorsteher Helmut Haug und seine Räte tauschten sich zu verschiedenen Themen aus.

So findet in Ostdorf das Stadtteilfest – im Rahmen der Jubilafeier „50 Jahre Große Kreisstadt Balingen“ – am Sonntag, 25. Mai, statt. Haug gab einen Überblick über den aktuellen Sachstand der Vorbereitungen.

Lesen Sie auch

Seit vielen Jahren erhalten Neugeborene ein Begrüßungsgeschenk

Ein weiteres Thema: Begrüßungsgeschenk. Seit vielen Jahren erhalten Neugeborene von der Ortschaftsverwaltung und dem Ortschaftsrat ein Begrüßungsgeschenk in Form eines Kinderbestecks und eines Latzes. Immer wieder gebe es schöne und dankbare Rückmeldungen seitens der Eltern, merkte Haug an. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt aus den Verfügungsmitteln des Ortschaftsrates. Haug stellte die Frage an das Gremium, ob diese Geste weiterhin beibehalten werden soll. In verschiedenen Wortmeldungen wurde die Idee des Begrüßungsgeschenks gelobt und die Fortsetzung befürwortet.

Ortsvorsteher Haug sucht Dialog mit Tiefbauamt

Im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Stadt Balingen sollen die vorhandenen Radabstellplätze verbessert und bei Bedarf neue eingerichtet werden. Das Gremium sah hier einen Handlungsbedarf am Rathaus, bei der Turn- und Festhalle, dem Sportheim sowie beim Friedhof. Ortsvorsteher Haug wird sich laut Protokoll mit dem Tiefbauamt in Verbindung setzen und die Möglichkeiten besprechen.